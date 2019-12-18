"Депутата зачислили в запас": военный комиссариат рассказал о ситуации с призывом Андрея Пирожкова

В Екатеринбурге поставлена точка в истории с призывом на военную службу городского парламентария Андрея Пирожкова. Ранее появлялась информация о том, что депутат гордумы, дескать, уклоняется от армии.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поводов для призыва коммуниста в армию нет: молодой политик признан негодным к военной службе по состоянию здоровья и зачислен в запас. Об этом рассказал заместитель военного комиссара Свердловской области Юрий Аксенов

"История получила широкое распространение в СМИ из-за статуса Пирожкова. Изначально работа медиков в отношении Пирожкова и его диагноза вызывала сомнение. Но в итоге по состоянию здоровья он был признан ограниченно годным и зачислен в запас", - заключил Аксенов.