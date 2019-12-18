"Депутата зачислили в запас": военный комиссариат рассказал о ситуации с призывом Андрея Пирожкова

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
армия солдат танк т-72 (2008) | Фото: Накануне.ru

"Депутата зачислили в запас": военный комиссариат рассказал о ситуации с призывом Андрея Пирожкова

В Екатеринбурге поставлена точка в истории с призывом на военную службу городского парламентария Андрея Пирожкова. Ранее появлялась информация о том, что депутат гордумы, дескать, уклоняется от армии.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поводов для призыва коммуниста в армию нет: молодой политик признан негодным к военной службе по состоянию здоровья и зачислен в запас. Об этом рассказал заместитель военного комиссара Свердловской области Юрий Аксенов

"История получила широкое распространение в СМИ из-за статуса Пирожкова. Изначально работа медиков в отношении Пирожкова и его диагноза вызывала сомнение. Но в итоге по состоянию здоровья он был признан ограниченно годным и зачислен в запас", - заключил Аксенов.

Андрей Пирожков(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Депутата зачислили в запас": военный комиссариат рассказал о ситуации с призывом Андрея Пирожкова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пирожков, армия, депутат, запас



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 10:48 Мск Военкомат не отступает: депутата Пирожкова пригласили на призывную комиссию
Ранее 24.06.2020 16:26 Мск Мэр Высокинский прокомментировал слова депутата Пирожкова, заявившего о политической атаке
Ранее 19.06.2020 10:25 Мск Депутату Пирожкову предложили снова пройти медкомиссию. Он назвал это атакой властей
Ранее 17.06.2020 11:23 Мск Пришедшие к депутату Пирожкову сотрудники военкомата ретировались после выступления общественности
Ранее 17.06.2020 10:27 Мск Паническая атака: военком снова пришел за екатеринбургским депутатом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.10.2019 11:04 Мск Обвиненный в уклонении от армии екатеринбургский депутат Пирожков не сумел встретиться с военкомом
Ранее 30.10.2019 15:33 Мск Обвиненный в бегстве от армии екатеринбургский депутат Пирожков показал свой военный билет
Ранее 29.10.2019 13:49 Мск Депутат Пирожков назвал обвинения в уклонении от армии "провокацией губернатора"
Ранее 29.10.2019 10:33 Мск Прокуратура обвинила депутата Екатеринбургской городской думы в уклонении от армии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети