В Перми внесут в список памятников постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 году

22 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Дом купца Лаптева, Пермь (2020) | Фото: Марина Романовна

В Перми внесут в список памятников постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 году

Инспекция по охране объектов культурного наследия вскоре включит дом №25 по шоссе Космонавтов в Перми (постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 г.) в список объектов культурного наследия. Поручение дал губернатор Дмитрий Махонин во время аппаратного совещания, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

"На прошлой неделе в СМИ и соцсетях прочитал публикации о намерении городской администрации снести историческое здание – дом купца Лаптева на шоссе Космонавтов. Честно говоря, удивлен, что здание с такой историей до сих пор не приобрело статус памятника культурного наследия. Считаю это недоработкой соответствующих ведомств. Инспекции по охране объектов культуры необходимо сделать всё необходимое, чтобы дом попал в реестр исторических памятников, а администрации Перми – исключить его из списка подлежащих сносу", - сказал Махонин.

По словам руководителя Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, получено обращение о включении здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

"Инспекция со своей стороны готова оказать необходимую консультационную поддержку заинтересованной группе граждан", – сказал Александр Жуковский, уточнив, что окончательное решение будет принято после историко-культурной экспертизы, которая определит значимость объекта и категорию его охраны. ​

Двухэтажное​ кирпичное здание было построено в конце 1870-ых крестьянином Михаилом Пошехоновым. Изначально в нём располагался постоялый двор, расположенный у начала Казанского тракта, для занятых торговлей и извозом крестьян. Позже дом перешёл во владение купца бакалейных товаров Лаптева. После революции в здании располагались школа и библиотека, а позже он стал жилым. Одна из особенностей здания – арочные ворота и сложный декор из резного кирпича.

Дом купца Лаптева, Пермь(2020)|Фото: Марина Романовна

Дом купца Лаптева, Пермь(2020)|Фото: Марина Романовна

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми внесут в список памятников постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дом купца Лаптева, Роман Юшков, снос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.12.2020 10:00 Мск В Перми могут снести постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 году

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети