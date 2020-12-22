В Перми внесут в список памятников постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 году

Инспекция по охране объектов культурного наследия вскоре включит дом №25 по шоссе Космонавтов в Перми (постоялый двор крестьянина Пешехонова, построенный в 1877 г.) в список объектов культурного наследия. Поручение дал губернатор Дмитрий Махонин во время аппаратного совещания, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

"На прошлой неделе в СМИ и соцсетях прочитал публикации о намерении городской администрации снести историческое здание – дом купца Лаптева на шоссе Космонавтов. Честно говоря, удивлен, что здание с такой историей до сих пор не приобрело статус памятника культурного наследия. Считаю это недоработкой соответствующих ведомств. Инспекции по охране объектов культуры необходимо сделать всё необходимое, чтобы дом попал в реестр исторических памятников, а администрации Перми – исключить его из списка подлежащих сносу", - сказал Махонин.

По словам руководителя Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, получено обращение о включении здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

"Инспекция со своей стороны готова оказать необходимую консультационную поддержку заинтересованной группе граждан", – сказал Александр Жуковский, уточнив, что окончательное решение будет принято после историко-культурной экспертизы, которая определит значимость объекта и категорию его охраны. ​

Двухэтажное​ кирпичное здание было построено в конце 1870-ых крестьянином Михаилом Пошехоновым. Изначально в нём располагался постоялый двор, расположенный у начала Казанского тракта, для занятых торговлей и извозом крестьян. Позже дом перешёл во владение купца бакалейных товаров Лаптева. После революции в здании располагались школа и библиотека, а позже он стал жилым. Одна из особенностей здания – арочные ворота и сложный декор из резного кирпича.