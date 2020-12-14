14 Декабря 2020
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Общество Пермский край
Дом купца Лаптева, Пермь (2020) | Фото: Марина Романовна

В Перми могут снести дом купца Лаптева, построенный в 1877 году

В Перми могут снести дом купца Лаптева, расположенный по адресу шоссе Космонавтов, 25, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"История в том и состоит, что, несмотря на признаваемую ценность, зданию не придают статус памятника архитектуры и объекта культурного наследия. Его хотят снести, а место расчистить под застройку. Историки, краеведы, архитекторы полагали, что да, статуса охранного у здания нет, но обязательно будет. Но внезапно выяснилось, что дом вскоре снесут", - сказал Накануне.RU один из защитников дома, активист Роман Юшков.

О сносе стало известно из постановления о расселении ветхого и аварийного жилья.

"Здание не является ни ветхим, ни аварийным, однако в список попало. Жилыми там были 18 квартир, 14 уже расселены, в оставшихся квартируют 10 жителей", - сказал Юшков.

На одном из порталов появилась петиция, адресованная губернатору Прикамья Дмитрию Махонину и министру культуры Ольге Любимовой. Её авторы призывают предотвратить снос здания. К моменту публикации новости, петицию подписали 266 человек.

Двухэтажный каменный дом был построен в 1877 г. крестьянином Сабарской волости Кунгурского уезда Михаилом Пешехоновым в качестве постоялого двора у начала Казанского тракта для занятых торговлей и извозом крестьян. Позже дом перешёл купцу по бакалейным товарам Лаптеву.

Дом купца Лаптева, Пермь(2020)|Фото: Марина Романовна

Дом купца Лаптева, Пермь(2020)|Фото: Марина Романовна

Дом купца Лаптева, Пермь(2020)|Фото: Марина Романовна

Дом купца Лаптева, Пермь(2020)|Фото: Марина Романовна

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В Перми могут снести дом купца Лаптева, построенный в 1877 году

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Теги: Дом купца Лаптева, Роман Юшков, снос



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