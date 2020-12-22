В Перми дом, где сгорела крыша, восстановят за 5 миллионов

В Перми выделено 5 млн руб. на ремонт кровли пострадавшего от огня дома №20 по Студенческой, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Решение принято на заочном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Перми, которое провёл и.о. главы города Алексей Дёмкин. 5 млн руб. выделено для восстановления здания силами подрядчика. Кроме того, из резервного фонда администрации города дополнительно выделено 1 млн руб. единовременной материальной помощи тем, чьи квартиры пострадали во время тушения пожара. Всего из резервного фонда помощь получат жители 16 квартир. Жильцам ещё пяти квартир, по которым ущерб составил до 6,5 тыс. руб., также окажут помощь.

Инженерные системы в доме восстановлены полностью. Системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения (за исключением некоторых жилых помещений пятого этажа) приведены в рабочее состояние. В рамках восстановления речь идёт о новых стропильной системе и кровле, а также обследовании, проектной работы, оценке достоверности сметной стоимости, строительный контроль. Подрядчик приступил к работам 4 декабря. Плановый срок окончания всех работ – март 2021 г.

Напомним, возгорание кровли дома по улице Студенческая, 20 произошло утром 3 декабря. Никто из жильцов не пострадал. Им была предоставлена возможность временного размещения в гостинице "Спутник". Руководителя управляющей компании ООО "Наш район", обслуживающей дом, привлекут к ответственности.