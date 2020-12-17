Руководителя управляющей компании пермского дома, где сгорела крыша, привлекут к ответственности
Руководителя управляющей компании ООО "Наш район", обслуживающей дом по улице Студенческая, 20, где в начале месяца горела крыша, привлекут к ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушения в работе управляющей компании.
"Не были приняты меры по обслуживанию эксплуатации электрооборудования дома, при отсутствии сведений о владельцах электрооборудования и линий электропередач, надежности их функционирования, не отключено неисправное оборудование и участки сетей до устранения неисправности", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Также материалы направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
В настоящее время предоставление коммунальных услуг жильцам дома возобновлено, выполнены работы по восстановлению инженерного оборудования, ведутся работы по восстановлению крыши.
Напомним, возгорание кровли дома по улице Студенческая, 20 произошло утром 3 декабря. Никто из жильцов не пострадал. Им была предоставлена возможность временного размещения в гостинице "Спутник".