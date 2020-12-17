Руководителя управляющей компании пермского дома, где сгорела крыша, привлекут к ответственности

Руководителя управляющей компании ООО "Наш район", обслуживающей дом по улице Студенческая, 20, где в начале месяца горела крыша, привлекут к ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушения в работе управляющей компании.

"Не были приняты меры по обслуживанию эксплуатации электрооборудования дома, при отсутствии сведений о владельцах электрооборудования и линий электропередач, надежности их функционирования, не отключено неисправное оборудование и участки сетей до устранения неисправности", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Также материалы направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

В настоящее время предоставление коммунальных услуг жильцам дома возобновлено, выполнены работы по восстановлению инженерного оборудования, ведутся работы по восстановлению крыши.

Напомним, возгорание кровли дома по улице Студенческая, 20 произошло утром 3 декабря. Никто из жильцов не пострадал. Им была предоставлена возможность временного размещения в гостинице "Спутник".