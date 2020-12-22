22 Декабря 2020
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Александр Кокорин (2020) | Фото: twitter.com/fcsm_official

"Цветёт, а плодов не даёт". Бышовец назвал переход Кокорина в "Спартак" огромной ошибкой

Известный советский и российский тренер Анатолий Бышовец высказался о спартаковском периоде в карьере Александра Кокорина.

"Корни происходящего нужно искать в том, как Кокорин попал в "Спартак". Его приглашение в клуб носило одиозный характер, характер вызова", – считает Бышовец.

"Вот Евгений Ловчев (лучший футболист СССР 1972 года, работал тренером - прим.) считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Джордана Ларссона и Эсекеля Понсе (нападающие "Спартака", - прим.). Но потенциал – это то, что реализовано. Так что это всё мне напоминает дерево, которое хорошо цветёт и не даёт плодов. К Кокорину это очень применительно", – сказал заслуженный тренер СССР в комментарии изданию "Р-Спорт".

Бышовец отметил, что приглашать футболиста в "Спартак" было ошибочно.

"Если обратить внимание на его карьеру, то мне она видится пустой на результаты, на реализацию. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус с учетом того, что с ним происходило и происходит", – добавил он.

Отметим, что 29-летний нападающий перебрался в "Спартак" в августе нынешнего года. В текущем сезоне он провёл 10 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами с пенальти.

Московский клуб сыграл последний матч в этом календарном году 16 декабря. Футболисты "красно-белых" вышли в отпуск, который продлится до 12 января. На днях в СМИ появилась информация, что Кокорин отправился за границу, несмотря на предписание руководства клуба тренироваться на базе по индивидуальной программе вплоть до 31 декабря.

А нынешней осенью одиозный футболист заявил, что восхищается олигархом Романом Абрамовичем.

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"Цветёт, а плодов не даёт". Бышовец назвал переход Кокорина в "Спартак" огромной ошибкой

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Теги: Анатолий Бышовец, Александр Кокорин, Спартак, трансфер



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