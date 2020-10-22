22 Октября 2020
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Александр Кокорин (2020) | Фото: instagram.com/kokorin9

"Неважно, где и как он заработал": Кокорин рассказал, что восхищается Абрамовичем

Футболист Александр Кокорин, кажется, в очередной раз вляпался в скандал. Иначе как скандальными его заявления в интервью YouTube-блогу Peopletalk TV не назовешь.
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Теперь Кокорина возмущают россияне, которые "не любят хороших". Такие-сякие граждане возмущаются доходами олигархов.

"У нас вообще не любят хороших. А я восхищаюсь. Вот я смотрю, например, на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Вот я им восхищаюсь, он молодец! Неважно, как и где он их заработал. А у нас наоборот: "У него получилось? Значит, что-то он сделал...". И никто не хочет сказать: наверное, тяжело ему было, занимался много!" – заявил футболист.

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"Неважно, где и как он заработал": Кокорин рассказал, что восхищается Абрамовичем

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Теги: александр кокорин, роман абрамович, восхищение, скандал



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