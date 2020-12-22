МИД РФ анонсировал ответ на санкции ЕС из-за Навального

Послы Германии, Франции и Швеции вызваны в МИД России в связи с введенными санкциями Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают неприемлемым принятие ЕС ограничительных мер в отношении россиян под предлогом их якобы причастности к инциденту.

В качестве ответа будет расширен "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Туда войдут "причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности", говорится на сайте МИДа.

В октябре Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести российских чиновников и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Напомним, представители кабинета министров ФРГ сделали официальное заявление о том, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы отравляющих веществ "Новичок". По данным немецких властей, следы этого яда были обнаружены у него в крови.