Госдума во втором чтении одобрила сдерживание цен административными мерами

Госдума во втором чтении одобрила поправки, которые увеличивают полномочия правительства в части регулирования цен на "социально значимые товары". Автором поправок стал кабинет министров, и они вносились сразу во второе чтение – к законопроекту о статистическом учете.

Поправки правительства предусматривают снижение уровня роста цен (с 30 до 10% за месяц), который будет считаться основанием для "замораживания" цен правительством. Кабинет министров сможет накладывать ограничения на срок до 90 календарных дней.

Против административных, не рыночных средств сдерживания цен на минувшей неделе высказывалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она полагает, что такие инструменты можно использовать только точечно и крайне недолго, и только тогда, когда все рыночные возможности уже исчерпаны. Против высказываются и розничные торговые сети. "То, что происходит с ценами – административные меры – это худшее, что можно было сделать. Но они вынужденные, потому что не отреагировать было невозможно. Крайне важно не расширять действие этих мер на другие группы товаров и по времени", - говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.