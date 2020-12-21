Ритейлеры создают сети с супернизкими ценами для супербедных россиян

Трендом года в российском ритейле становится создание сетей суупердискаунтеров – магазинов с очень низкими и фиксированными ценами. О подобных проектах объявили сразу два крупнейших игрока рынка. Но для правительства это тревожный звонок, считают продавцы.

"Это индикатор состояния социально-экономического положения граждан. Это должно формировать повестку правительства по поддержке домохозяйств с очень низкими доходами", - рассказал на пресс-конференции председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Он отметил, что ритейл снижает потребительскую инфляцию, но и это нельзя рассматривать как благо: "Мы начинаем сдерживать рост цен, но полки магазинов заполняются более дешевыми и менее качественными товарами. Для производителей это факто, сдерживающий развитие производства. Когда мы отказываем поставщикам в закупке по тем ценам, которые они предлагают, мы медленно, но уверенно убиваем производителя, поставщика. То, что происходит с ценами – административные меры – это худшее, что можно было сделать. Но они вынужденные, потому что не отреагировать было невозможно. Крайне важно не расширять действие этих мер на другие группы товаров и по времени".

Он также прокомментировал состояние отрасли в целом после шокового 2020-го года. "Все крупные федеральные сети выжили, нам проще, чем малоформатной торговле и несетевому ритейлу. Когда мы испытали шок от сокращения покупателей, онлайн-продажи и доставка позволили компенсировать падение трафика. Это не тождественные цифры, конечно же, но это позволило продолжать жить и развиваться. Компании серьезно нарастили объем закупаемой продукции. Пересматриваются принципы локации распределительных центров в регионах, чтобы сделать поставки эффективнее и дешевле. Часто дешевле разместить центр в одном регионе и поставлять из него в соседние. Но это крупные сети. Основной удар и основная доля закрытия пришлись на несетевой ритейл, на малый и средний бизнес", - рассказывает Беляков.

В АКОРТ отмечают, что ритейл – одна из немногих отраслей российской экономики, которая может выглядеть конкурентно по сравнению с иностранными "коллегами". "У нас [в России] очень высокая конкуренция сетей за покупателя, это заставляет их поставлять не только товар, но и услугу, делать ее очень качественной. Визуально шокирующие картинки из Европы и США, где выстраивались очереди и были пустые полки, - у нас даже и близко такого не было. Это одно из завоеваний, которое надо сохранить. Это ответ на постоянно возникающие у кого-то желания зарегулировать отрасль. Мы – отрасль с почти полным отсутствием государственного сектора. И это хорошо", - заключает эксперт.