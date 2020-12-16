Мишустин призвал правительство не впадать в "регуляторный раж"

Премьер-министр Михаил Мишустин предостерег чиновников от увлечения административными мерами в части регулирования цен. Напомним, на этой неделе правительство объявило о ряде шагов, направленных на нерыночное сдерживание цен на социально значимые продукты. Одна из мер, которыми кабинет министров может воспользоваться – введение ограничений на стоимость товаров в экстренных случаях на срок до 90 дней.

"Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций. Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется. Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме", - заявил председатель правительства.

В то же время он сообщил, что готов к внесению в Госдуму законопроект, который наделяет правительство правом при определённых условиях вводить регулируемые цены на них. "А также [будет внесен в Госдуму] проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию. Но уже не при изменении цен на 30% в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10%. Причём мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен. И принять все необходимые решения, чтобы защитить интересы людей. Своевременно принимать меры, а не ждать, пока цены рванут вверх", - сообщил премьер-министр.