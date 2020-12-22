22 Декабря 2020
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Политика В России За рубежом
михаил ходорковский (2013) | Фото:

Дерипаска ответил Ходорковскому по поводу санкций и согласия с Кремлем

Российский бизнесмен Олег Дерипаска возразил бывшему коллеге Михаилу Ходорковскому по поводу санкций. Последнего возмутило согласие Кремля с владельцем "Базового элемента" по поводу того, что в отношении России ведется "гибридная война".

" То есть запрет тратить миллионы на Западе, работая чиновником в России, отказ принимать в гостях тех, кто мучает и убивает людей, оставаясь безнаказанным в РФ - гибридная война? А по-моему элементарная чистоплотность. Жаль ее на Западе тоже не хватает", - написал Ходорковский в своем Telegram-канале.

А Дерипаска так ответил (тоже в Telegram-канале): "Нет, Михаил Борисович. Гибридная война — это когда Минфин США загоняет в санкции многотысячный коллектив российского предприятия с тысячами смежников и поставщиков, а затем посол США рекомендует представителям профсоюза предприятия оказывать давление на Правительство РФ, если они хотят, чтобы санкции были сняты. Прикрываясь якобы заботой о "hardworking people".

Напомним, накануне американское министерство торговли ввело санкции в отношении 45 российских компаний, связанных с ОПК, в их числе "Рособоронэкспорт", "Оборонпром", "Ростех", "Гражданские самолеты Сухого", "Иркут", "МиГ", "Туполев", РКЦ "Прогресс", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", КУМЗ, "ВСМПО-Ависма", УПЗ и УОМЗ. Все они подпадут под экспортные ограничения.

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Дерипаска ответил Ходорковскому по поводу санкций и согласия с Кремлем

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Теги: олег дерипаска, санкции, михаил ходорковский, гибридная война



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