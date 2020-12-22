США ввели санкции против российских компаний за сотрудничество с военными

Американский Минторг США опубликовал санкционный список из 45 российских и 58 китайских предприятий, связанных с вооруженными силами.

Речь идет о таких предприятиях РФ, как "Рособоронэкспорт", "Оборонпром", "Ростех", "Гражданские самолеты Сухого", "Иркут", "МиГ", "Туполев", РКЦ "Прогресс", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" и другие. Все они подпадут под экспортные ограничения.

Также в списке ведомства — Служба внешней разведки и Минобороны России.

Минторг отметил, что список не является окончательным, и может дополняться, пишет "Коммерсант".

Тем временем, команда изобарного президента США Джо Байдена рассматривает варианты наказания России за то, что ряд правительственных ведомств США подверглись в этом году кибератакам. О

Возможно, будут введены новые санкции, возможны меры "сдерживания России" в киберпространстве. Подробное обсуждение начнется после инаугурации Байдена.