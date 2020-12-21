Дерипаска предложил провоцирование санкций квалифицировать как измену родине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие с бизнесменом Олегом Дерипаской в том, что санкции - это разновидность гибридной войны.

"С ним можно согласиться", - отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что лучшим ответом на противодействие "Северному потоку — 2" будет завершение проекта, пишет Regnum.

Пресс-секретарь полагает, что об инициативе Дерипаски услышат и депутаты, и президент, но приведет ли это к законодательной инициативе, он сказать не смог.

Дерипаска ранее в своем телеграм-канале заявил, что санкции наносят мирному населению не меньше ущерба, чем вооруженные столкновения, потому действия лиц, провоцирующих такие ограничения, нужно квалифицировать как государственную измену. Бизнесмен предложил внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.