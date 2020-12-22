22 Декабря 2020
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цар, африка, солдат, военный конфликт (2019) | Фото:twitter.com

Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске в страну сотен военных

Россия не перебрасывала военный контингент в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), заявил российский посол в этой стране Владимир Титоренко.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжи Максима Казаги сообщила, что Россия направила в страну сотни солдат, а также военную технику. Якобы это было сделано на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами.

По словам Титоренко, в ЦАР работают российские инструкторы, обучающие армию этой страны по просьбе правительства.

"Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России", - цитирует посла Regnum.

Ранее правительство ЦАР обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Также сообщалось, что три вооруженные повстанческие группировки, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР в преддверии парламентских и президентских выборов.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Россия собирается активизировать военное сотрудничество с африканскими странами и, в частности, построить базы в шести странах.

В секретном докладе МИД Германии якобы говорится о "новых африканских амбициях России" и о том, что "Путин сделал Африку главным приоритетом".

Утверждается, что российская армия уже полуофициально обучает солдат указанных стран. Например, 180 инструкторов российской армии, якобы, базируются в ЦАР и других частях Африки.

Доклад также сообщает, что "Россия поощряет присутствие на континенте частных военных компаний, таких как пресловутая ЧВК Вагнера.

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Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске в страну сотен военных

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Теги: цар, российские военные, переворот



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