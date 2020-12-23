Москва направила в ЦАР 300 военных инструкторов

Россия уведомила профильный комитет Совбеза ООН об отправке в Центрально-Африканскую Республику дополнительного личного состава.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве иностранных дел России, в ЦАР были дополнительно направлены 300 инструкторов, которые будут обучать военнослужащих национальной армии. Отмечается, что инструкторов направили по просьбе властей ЦАР.

Ранее посол в этой стране Владимир Титоренко заявил, что Россия не перебрасывала военный контингент в Центрально-Африканскую Республику.

Напомним, западные СМИ сообщали, что Россия собирается активизировать военное сотрудничество с африканскими странами и, в частности, построить базы в шести странах.