Уровень заболеваемости коронавирусом в ритейле – один из самых низких - АКОРТ

Российские ритейлеры рассказали о том, как они пережили год с пандемией и ограничениями из-за нее. Главным трендом стала интернет-торговля, а вот вопросы с арендой крупным сетям удалось достаточно оперативно решить, чего, правда, не скажешь о малом бизнесе. Еще продавцы разводят фуд-ритейл и нон-фуд, поскольку у них в пик пандемии были противоположно разные проблемы.

"Фуд-ритейл столкнулся с необходимостью обеспечить наличие продуктов, и с этим удалось справиться, хоть и понадобились значительные инвестиции. Нон-фуд столкнулся с проблемой невозможностью ведения бизнеса. Была разрешена онлайн-доставка, но она совершенно не компенсировала локдауна. Но все в итоге справились, хоть это было непросто.

Вторая волна нанесла еще один удар по ритейлу. Оборот розничной торговли: падение весной абсолютно не компенсировано ростом летом и в начале осени. Такое падение в розничной торговле не могло не сказаться на ВВП, то есть на состоянии экономики", - рассказал на пресс-конференции председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Он сообщил, что среди персонала ритейла уровень заболеваемости сейчас 1% - это один из самых низких показателей в экономике, и это говорит об эффективности мер по профилактике коронавируса в торговле.

Беляков рассказал, что боязнь населения остаться без необходимых товаров и закупки впрок в целом не стали трендом: "У нас всегда силен страх дефицита. Но запасов пока достаточно. Проблем с продуктами не будет, можно не волноваться. Население вряд ли повторит ошибки начала года и не будет массово скупать продукты питания. Но даже если все и побегут в магазины, то дефицита не будет".

Также удалось решить вопросы с арендой: "Это не главная проблема. В мае-июне мы столкнулись с ней, но почти со всеми арендодателями мы ее решили, договорились".

Ритейлеры называют трендом года электронную торговлю. "По итогам 2019 года доля электронной коммерции была 6,1%, но уже в первом полугодии 2020 года эта доля достигла рекордного показателя в более чем 10%. Это устойчивый тренд. Люди начали привыкать к совершению покупок из дома", - отмечает Беляков. Его слова подтверждает директор по корпоративным коммуникациям "АШАН Ритейл Россия" Наталья Рычкова: "У нас раньше не было как такового интернет-магазина, но потом он появился и с мая вырос в 10 раз. И сейчас мы развиваем вариант самовывоза". Руководитель управления по связям с общественностью группы "М. Видео – Эльдорадо" Валерия Андреева говорит, что в своем секторе компания видит уверенный рост, и он больше, чем в Европе. "Люди оборудовали дома для работы и учебы, люди инвестируют в решение домашних бытовых проблем, где они теперь проводят больше времени. Мы рассчитываем на двухзначный рост продаж по итогам года. Онлайн-продажи уже составляют уже больше половины", - рассказывает Андреева. Управляющий делами ГК "Спортмастер" Сергей Агибалов тоже отмечает изменение структуры спроса: "Мы наращивали онлайн-продажи, но как только магазины открыли, мы все равно ощутили возвращение людей – необходимость потрогать, пощупать, она есть. Люди с удовольствием покупали тренажеры, велосипеды, все для прогулок – из-за закрытых фитнес-центров. Продажи детской одежды и обуви перед началом учебного года падали – люди не знали, будет учебный год или нет".