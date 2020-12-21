21 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Потребительский пессимизм: 77% россиян на собственном кармане ощущают рецессию

В России наблюдаются пессимистические покупательские настроения. Что характерно – это тренд не текущего года, а последних четырех лет, но в этом году рост тех, кто считает рецессию в экономике очевидной, оказался взрывным – сразу на 20%.

"77% опрошенных россиян считают, что рецессия в экономике – факт, они ее видят на своем собственном кармане. И этот пессимизм нарастает уже четвертый год. На 20% в этом году взрывной рост количества тех, кто видит рецессию. В обществе царит потребительский пессимизм. Это плохо. Это плохо для ритейла, для поставщиков, для экономики", - рассказал на пресс-конференции председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Эксперт говорит, что в средний чек в 2020 году немного растет, но это не должно обманывать: "Это компенсация роста издержек, но и то его не достаточно, чтобы компенсировать рост нагрузки на ритейл".  

"Самое печальное – годовые реальные расходы россиян сократились на 5,3% - это огромное падение. Если есть возможность не тратить, не делать импульсивных покупок, не закупать оптом – россияне не будут этого делать. Еще один устойчивый, долгосрочный тренд – снижение доходов по итогам 9 месяцев.  Падение, если называть вещи своими именами – провал - на 4,3%. Я не разделяю официальный прогноз о падении в районе 3%, я считаю, что он составил до 4,5%. Это тревожно", - говорит Беляков.

Также опросы показывают, что расставаться с этим пессимизмом наши соотечественники не собираются: около 36% в будущем году хотят заработать больше и выровнять свое положение, а не потратить.

"Экономика – точная наука, как математика и химия. Ее легко понять. И тут цифры, которых не получится избежать, надеясь на какое-то чудо", - заключает эксперт.

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Потребительский пессимизм: 77% россиян на собственном кармане ощущают рецессию

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Теги: ритейл, покупатели, настроения, россияне, рецессия



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