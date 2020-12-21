21 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
Ельцин-центр (2017) | Фото: Накануне.RU

Суд решил привлечь "Фонд Ельцина" к делу о "карантинных" долгах "ЕЦ"

В Арбитражном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение иска "Управляющей компании Центр" к ООО "Агора-центр", имеющей долю в "Ельцин-центре". Организация задолжала 15,5 млн руб. за технические работы в учреждении в период карантина. Как передает Накануне.RU, сегодня суд постановил привлечь "Фонд имени Ельцина" в качестве еще одного участника процесса.

Конфликт начался в апреле этого года. Как сообщалось ранее, заказчик в лице ООО "Агора-центр" предложил "Управляющей компании Центр" оплату осуществленных инженерных услуг по сниженной на 90% стоимости. Представители УК на это не согласились. Тогда, по версии истца, ответчик заявил, что не будет подписывать акты компании, а также принимать и оплачивать работы.

Сегодня ответчик в лице "Агоры" не явился на предварительное заседание.

Представитель интересов УК "Центр", юрист Роман Речкин заявил ходатайство о том, чтобы привлечь к процессу Фонд "Президентский центр Бориса Ельцина", который владеет имуществом "ЕЦ" и которому принадлежит 49,7% помещения, где оказывались инженерные и технические услуги.

"Без привлечения "Фонда Бориса Ельцина" дело рассматривать нельзя. Просим приобщить три письма, показывающие причину возникшей ситуации", - сказал юрист истца.

Суд согласился с этим ходатайством.

"Суд абсолютно справедливо привлек фонд в качестве третьего лица, так как у нас с ним абсолютно аналогичный договор на те же услуги. Ответчик, на наш взгляд, просто придумывает различные предлоги для того, чтобы не оплачивать услуги. Теперь они говорят, что часть имущества вовсе не принадлежит им. Там [в случае с неоплатой услуг] не было мотивированного отказа. Было написано, что, мол, ваших работников не было, потому что они не отмечались в автоматизированной системе. Что это за система, это отдельный вопрос. Но там свободный доступ в помещение. Они должны, получив отчет, направить мотивированный отказ. А отчеты они получили в апреле, мае, июне. На дворе-то у нас декабрь. Думаю, что суд все это примет во внимание. Услуги-то надо оплачивать", - рассказал Накануне.RU юрист из компании "Интеллект" Роман Речкин.

Сам "Ельцин-центр" до сих пор никак не комментирует эту ситуацию.

Основное заседание по коммерческому спору пройдет 4 февраля.

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Суд решил привлечь "Фонд Ельцина" к делу о "карантинных" долгах "ЕЦ"

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Теги: фонд ельцина, ельцин-центр



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