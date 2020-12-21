В Сургутском районе сдали мост через ручей Перевесный

В Белом Яру (Сургутский район) долгожданное событие - открытие моста через ручей Перевесный, в котором принял участие глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Теперь жителям, желающим попасть из одной части посёлка в другую, можно не тратить время на объезд по Нефтеюганскому шоссе, а добираться напрямую, сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района.

"Мост – долги предыдущих лет. Документов он не имел, был в аварийном состоянии, два года назад ограничили по нему движение. Он связывает две половинки поселения. Когда мост был закрыт, приходилось более полутора километров объезжать по Нефтеюганскому шоссе", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Несмотря на то, что ремонт моста – прерогатива местной власти, руководство района вложилось в стройку, потому что там "не делят жителей на своих и чужих".

"Выходили на аукцион четыре раза, не заходили. Мост небольшой, стоимость ремонта не такая привлекательная, как у других. С пятой попытки определён подрядчик. В короткий срок выполнены подъём, демонтаж и монтаж покрытия, усилены конструкции. Думаю, лет на 50 хватит. Стоимость ремонта – 51 млн руб. Главное, что объект введён, можно пользоваться", - констатировал Андрей Трубецкой.

Сегодня все заграждениям были убраны, объект сдан, движение транспорта и пешеходов осуществляется свободно.