11 Ноября 2020
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Андрей Трубецкой, Белый Яр (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

Трубецкой проверил лично: Модернизация инфраструктуры в Белом Яру даст толчок масштабному строительству

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой совершил рабочую поездку в Белый Яр и проинспектировал важные инфраструктурные объекты, об этом сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.

Трубецкой осмотрел строительство инженерных сетей в микрорайоне Гидронамыв. Также глава проверил, как возводят в этом же микрорайоне автодорогу. Её строят в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Власти района заключили с "Северавтодором" муниципальный контракт.

"По Гидронамыву ситуация уникальна тем, что строим на девять месяцев раньше, - сказал во время визита Трубецкой. – Должны ввести до конца года, но вы слышали, что на дороги "зашла" государственная служба архитектурно-строительного надзора для приёмки объекта. Дороги выполнены, заасфальтированы, благоустроены".

Андрей Трубецкой, Белый Яр(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

До 30 ноября должны быть сданы и инженерные сети. Все дороги в микрорайоне будут готовы – задача стоит сдать их в этому году. Цена строительства дорог – 482 млн руб., инженерных сетей – 124 млн руб. Глава района поблагодарил правительство округа за финансирование строительства этих объектов (80% денег – окружные).

Стройка, Белый Яр(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Белый Яр(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

"Сегодня было много объектов инженерной инфраструктуры. Из бюджетов всех уровней выделено 155 млн руб. на подготовку к осенне-зимнему периоду, из них 72 млн руб. – для Белого Яра на различные цели. Меняли метровые канализационные стоки, например. Все работы выполнены в срок, до начала отопительного сезона", - сказал Андрей Трубецкой.

Износ сетей в посёлке – 61%. И надо начинать капремонт котельной. "А история с коллектором – 14-месячной давности, когда Белый Яр остался без канализации. Этим летом заменили канализационный сток, который работает на три посёлка. Как построили его в 1980-е, так никто и не менял. В этом году исправили", - отметил глава Сургутского района.

В 19-ом теплопункте заменено оборудование, которое введено было в первой половине 1980-ых.

"Подрядчик обещает, что до 10 декабря введём мост через ручей Перевесный. Мы, несмотря на то, что эта история – полномочия администрации Белого Яра, не делим жителей на "своих" и "чужих". Мост свяжет две половинки поселения, дорога станет на полтора километра короче. С пятого раза нашли подрядчика", - сказал Трубецкой.

Главное, что в связи с обновлением инфраструктурных объектов не только улучшатся условия жизни в поселке, но и замаячит перспектива дальнейшего масштабного строительства.

Белый Яр(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Строительство, Белый Яр(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Спортплощадка, Белый Яр(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

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Трубецкой проверил лично: Модернизация инфраструктуры в Белом Яру даст толчок масштабному строительству

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Теги: Белый Яр, Андрей Трубецкой, Гидронамыв



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