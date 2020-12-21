Дистанционный режим не помогает в борьбе с коронавируом - Минобрнауки Башкирии

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин заявил, что "дистанционный режим обучения, введенный в ряде субъектов РФ, по большому счету не принес каких-то положительных эффектов в части массового и серьезного сокращения заболевших COVID-19". При этом качество образования заметно ухудшилось.

Хажин призвал сделать все возможное, чтобы вернуть нормальное обучение, поскольку дистанционное обучение никогда не заменит личностного, очного.

Прошлый министр образования республики была уволена после короткой записи в соцсетях, в которой умудрилась сделать две ошибки.