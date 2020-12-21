21 Декабря 2020
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дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Дистанционный режим не помогает в борьбе с коронавируом - Минобрнауки Башкирии

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин заявил, что "дистанционный режим обучения, введенный в ряде субъектов РФ, по большому счету не принес каких-то положительных эффектов в части массового и серьезного сокращения заболевших COVID-19". При этом качество образования заметно ухудшилось.
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Хажин призвал сделать все возможное, чтобы вернуть нормальное обучение, поскольку дистанционное обучение никогда не заменит личностного, очного.

Прошлый министр образования республики была уволена после короткой записи в соцсетях, в которой умудрилась сделать две ошибки.

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Дистанционный режим не помогает в борьбе с коронавируом - Минобрнауки Башкирии

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Теги: дистанционное обучение, образование, коронавирус



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