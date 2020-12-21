Спасатели нашли и подняли на поверхность тело одного из мужчин, погибших в ушедшей под лед машине

Спасатели нашли тело одного из мужчин, погибших в результате провала под лед автомобиля "Нива", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспас-Югория".

Тело мужчины 1988 года рождения было обнаружено 18 декабря внутри автомобиля "Нива". Транспортное средство подняли на поверхность вместе с трупом и передали полицейским.

Местоположение второго погибшего до сих пор неизвестно.

Напомним, трагедия произошла вечером 13 декабря. Две машины - "Нива" и "УАЗ", в которых ехали три человека, провалились под лед. 50-летний пострадавший смог выбраться из "УАЗа". 32- и 24-летние пассажир и водитель второго автомобиля не смогли покинуть его и утонули. Очевидец трагедии доставил выжившего в поселок городского типа Октябрьское.

16 декабря на поверхность подняли автомобиль "УАЗ".