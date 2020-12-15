15 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ледовая переправа, закрытие (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Югре под лёд провалились две машины, есть погибшие

В Октябрьском районе на льду погибли люди, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.

Вечером 13 декабря по ледовой переправе по протоке Алёшкинская двигались "Нива" и "УАЗ", в которых ехали три человека. Машины провалились под лёд.

50-летний пострадавший смог выбраться из "УАЗа". 32- и 24-летние пассажир и водитель второго автомобиля не смогли покинуть его и утонули. Очевидец трагедии доставил выжившего в посёлок городского типа Октябрьское.

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В Югре под лёд провалились две машины, есть погибшие

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Теги: Нива, УАЗ, Октябрьский район, ледовая переправа, протока Алёшкинская



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