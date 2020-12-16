16 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ледовая переправа, закрытие (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Югре продолжаются поисковые работы после провала под лед двух автомобилей

Спасатели продолжают поиски тел мужчин, погибших при провале автомобиля "Нива" на обской протоке Алешкинской, передает корреспондент Накануне.RU.

Машину водолазы обнаружили на глубине 7,5 метров. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, трагедия произошла вечером 13 декабря. Две машины "Нива" и "УАЗ", в которых ехали три человека, провалились под лед. 50-летний пострадавший смог выбраться из "УАЗа". 32- и 24-летние пассажир и водитель второго автомобиля не смогли покинуть его и утонули. Очевидец трагедии доставил выжившего в посёлок городского типа Октябрьское.

Для предупреждения несанкционированного выезда и провалов техники под лед, в Югре повсеместно проводят профилактические рейды силами полиции, рыбоохраны, гостехнадзора, инспекторов ГИМС и представителей администраций муниципалитетов.

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В Югре продолжаются поисковые работы после провала под лед двух автомобилей

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Теги: Нива, УАЗ, Октябрьский район, ледовая переправа, протока Алёшкинская



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Ранее 15.12.2020 09:50 Мск В Югре под лёд провалились две машины, есть погибшие

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