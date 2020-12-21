21 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На Южном Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем для детей-сирот

В Верхнеуральске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при предоставлении жилья детям-сиротам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2013-2014 гг. чиновниками администрации Верхнеуральского района приобретены квартиры в домах по улице Труда, которые были предоставлены лицам из числа детей-сирот.

Однако, в ходе проверки было установлено, что в квартирах было предусмотрено электрическое отопление – два бытовых электрических конвектора, которые не обеспечивают равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода. Жилье было признано непригодным для проживания.

Ущерб составил не менее 2,3 млн руб.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц компании-застройщика.

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На Южном Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем для детей-сирот

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Теги: мошенничество, дети-сироты, уголовное дело,



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