На Южном Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве с жильем для детей-сирот
В Верхнеуральске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при предоставлении жилья детям-сиротам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
В 2013-2014 гг. чиновниками администрации Верхнеуральского района приобретены квартиры в домах по улице Труда, которые были предоставлены лицам из числа детей-сирот.
Однако, в ходе проверки было установлено, что в квартирах было предусмотрено электрическое отопление – два бытовых электрических конвектора, которые не обеспечивают равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода. Жилье было признано непригодным для проживания.
Ущерб составил не менее 2,3 млн руб.
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц компании-застройщика.