21 Декабря 2020
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горка, ледовый городок, вандалы, Нефтеюганск (2020) | Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В Нефтеюганске вандалы разрушили еще недостроенный ледовый городок

В Нефтеюганске вандалы сломали горку в еще недостроенном ледовом городке. Информация об этом опубликована в группе "Это Юганск, детка. Нефтеюганск", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в 14 микрорайоне города. На фото, которыми поделился подписчик группы, виден весь урон — одна из ледяных глыб с искусной резьбой упала и раскололась на куски.

"Подрядчики еще не успели завершить все работы, а городок уже разрушают", - говорится в сообщении.

горка, ледовый городок, вандалы, Нефтеюганск(2020)|Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

горка, ледовый городок, вандалы, Нефтеюганск(2020)|Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

Однако в группе не все подписчики осудили действия вандалов. Было отмечено, что если дети сломали горку, то, скорее всего, горка не самого хорошего качества.

"Скорее всего ледяная горка не должна разваливаться от действий каких-то детей, а значит "вандалам" надо сказать спасибо за то, что позволит этой стенке упасть просто на землю, а не на голову карапузу. А администрация пусть подумает, какие требования к конструкции горки предъявлены и как они соблюдаются", - отметил интернет-пользователь с ником "Иван Петров".

"Присмотрела к фото с лестницей, вернее, с лесенкой: и вправду, какие там досочки хиленькие! Лестницу в подвал из досок толще делают, самим-то не смешно? Это же сколько стоят такие сколоченные досочки?" - поддержала его подписчица Людмила Вербицкая

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В Нефтеюганске вандалы разрушили еще недостроенный ледовый городок

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Теги: ледовый городок, горка, вандалы



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