"В городе свободны 3,7% "коронавирусных" коек"", - комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что информация о 27 (0,5%) свободных "коронавирусных" койках не совсем точна. Сейчас в городе не заняты 3,7% коек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По данным традиционного мониторинга Комитета по здравоохранению, который ведётся на 15.00 предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% свободных коек. Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки", - говорится в сообществе комитета "Вконтакте".

Отметим, за сутки в северной столице коронавирус подтвердился у 3 тыс. 759 пациентов.