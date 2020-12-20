21 Декабря 2020
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Общество СЗФО Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

"В городе свободны 3,7% "коронавирусных" коек"", - комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что информация о 27 (0,5%) свободных "коронавирусных" койках не совсем точна. Сейчас в городе не заняты 3,7% коек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По данным традиционного мониторинга Комитета по здравоохранению, который ведётся на 15.00 предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% свободных коек. Распространенная рядом информационных агентств информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки", - говорится в сообществе комитета "Вконтакте".

Отметим, за сутки в северной столице коронавирус подтвердился у 3 тыс. 759 пациентов.

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"В городе свободны 3,7% "коронавирусных" коек"", - комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

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Теги: коронавирус, койки, больница



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