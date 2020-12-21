"Уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге высокий, но контролируемый", - Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил уровень заболеваемости жителей коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый", - цитирует Беглова РИА Новости.

Напомним, ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что информация о 27 (0,5%) свободных "коронавирусных" койках не совсем точна. По данным на 20 декабря, свободы 3,7% коек.