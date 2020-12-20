20 Декабря 2020
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус за сутки подтвердился у 28 948 инфицированных

За сутки коронавирус подтвердился у 28 тыс. 948 новых пациентов. Умерли 511 носителей инфекции (всего – 50 тыс. 858), сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Больше всего новых больных – в Москве (7 тыс. 263), Санкт-Петербурге (3 тыс. 759) и столичном регионе (1 тыс. 539). Меньше всего новых случаев – в Еврейской автономной области (29), Ненецком (шесть) и Чукотском (пять) автономных округах.

За сутки умерли 511 носителей инфекции (всего – 50 тыс. 858), выздоровело 20 тыс. 915 пациентов (всего – 2 млн 275 тыс. 657).

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Коронавирус за сутки подтвердился у 28 948 инфицированных

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Теги: коронавирус, смерть



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