Коронавирус за сутки подтвердился у 28 948 инфицированных

За сутки коронавирус подтвердился у 28 тыс. 948 новых пациентов. Умерли 511 носителей инфекции (всего – 50 тыс. 858), сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Больше всего новых больных – в Москве (7 тыс. 263), Санкт-Петербурге (3 тыс. 759) и столичном регионе (1 тыс. 539). Меньше всего новых случаев – в Еврейской автономной области (29), Ненецком (шесть) и Чукотском (пять) автономных округах.

За сутки умерли 511 носителей инфекции (всего – 50 тыс. 858), выздоровело 20 тыс. 915 пациентов (всего – 2 млн 275 тыс. 657).