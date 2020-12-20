20 Декабря 2020
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Общество Москва
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Вакцинация от коронавируса пациентов старше 60 лет может начаться на следующей неделе, - Мурашко

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вскоре может начаться вакцинация от коронавируса пациентов старше 60 лет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Да, мы надеемся на это", - цитирует министра ТАСС,

Сейчас заканчиваются клинические испытания вакцины для этой возрастной категории пациентов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал, почему до сих пор не привился от коронавируса.

"Всех призываю относиться самым внимательным образом к рекомендациям специалистов. Специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек законопослушный, и пока этой вакцины не поставил. Но обязательно это сделаю, как только это станет возможным", - отметил он в ходе пресс-конференции.

Также президент высказался в пользу проведения массовой всеобщей вакцинации.

"Наша вакцина эффективна и безопасна, никаких причин не вакцинироваться нет. У нас не хватает оборудования для производства вакцины. Нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование. Думаю, уже в следующем году у нас будут миллионы доз вакцины", - подчеркнул Владимир Путин. Часть вакцины будет производиться на площадках других государств, но это не повлияет на вакцинацию в России.

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Вакцинация от коронавируса пациентов старше 60 лет может начаться на следующей неделе, - Мурашко

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Теги: Михаил Мурашко. вакцина, коронавирус



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