Губернатор Югры отметила государственными и окружными наградами лучших сотрудников "Сургутнефтегаза"

Губернатор Наталья Комарова во время поездки в Сургут вручила государственные и окружные награды лучшим сотрудникам "Сургутнефтегаза". Церемонию приурочили к 90-летию округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В тот год мы с особым вниманием и чувством благодарности вспоминаем достижения первооткрывателей газовых месторождений Сибири. Сегодня чествуем лучших работников "Сургутнефтегаза", которые преданы этой профессии, региону, стране", - сказала Комарова.

За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден водитель автомобиля треста "Сургут-нефтедорстройремонт" Николай Матвеев. Звание "Заслуженный геолог Югры" присвоено ведущему геологу цеха по добыче нефти и газа №1 нефтегазодобывающего управления "Нижнесортымск-нефть" Владимиру Ужегову.

Почётное звание "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры" присвоено оператору по добыче нефти и газа шестого разряда нефтегазодобывающего управления "Лянторнефть" Ивану Бакуновичу, начальнику смены центральной инженерно-технологической службы нефтегазодобывающего управления "Комсомольскнефть" Сергею Гаврилюку, плотнику четвёртого разряда треста "Сургутнефтеспецстрой" Владимиру Горскину, слесарю-ремонтнику пятого разряда нефтегазодобывающего управления "Быстринскнефть" Владимиру Кирсанову, мастеру участка добычи грунта треста "Сургутнефтеспецстрой" Владимиру Михайлову, оператору по добыче нефти и газа шестого разряда нефтегазодобывающего управления "Лянторнефть" Анатолию Переверзе, электрогазосварщику пятого разряда Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования Александру Рудю и ещё четверым работникам.

Почётное звание "Заслуженный работник транспорта Югры" присвоено заместителю начальника нефтегазодобывающего управления "Комсомольскнефть" – начальнику управления технологического транспорта Петру Шундикову. Почетное звание "Заслуженный эколог Югры" присвоено заместителю начальника управления экологической безопасности и природопользования публичного акционерного общества "Сургутнефтегаз" – начальнику отдела экологической безопасности Андрею Драндусову.

Почетной грамотой губернатора Югры награждены различные сотрудники предприятия. Например, главный инженер производственного управления по наладке и техническому обслуживанию автоматизированных систем управления "СургутАСУнефть" Владимир Бабчик.

Благодарность губернатора Югры объявлена электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования четвёртого разряда Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок Олегу Карабаеву, машинисту бульдозера шестого разряда треста "Сургутнефтедорстройремонт" Виктору Нагаеву, мастеру по сложным работам в капитальном ремонте скважин Федоровского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин Фагиму Хаертдинову.