18 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
90-летие Югры (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Югра отметила 90-летие вручением премии "Признание" и чествованием лучших производств

Югра масштабно встретила 90-летие. Подготовка к празднику началась в городах автономии задолго до торжественной даты. В сам день рождения, 10 декабря, в Ханты-Мансийск прибыл с официальным визитом (к слову, первым в таком статусе) полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Регион отметил круглую дату множеством ярких мероприятий. О том, как это было, читайте в материале Накануне.RU.
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Если обратиться к истории, то 10 декабря 1930 г. был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в основанном на месте села Самарово городе Остяко-Вогульске (с 23 октября 1940 г. – Ханты-Мансийске). С 1978 г. национальный округ был преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), который в 2003 г. получил своё нынешнее название – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Подготовка к 90-летнему юбилею началась задолго до наступления круглой даты. Например, в Сургуте ещё в конце весны состоялась акция "День кедра". Горожане посадили 90 саженцев кедровой сосны. Поддержали экологический флэшмоб и в Нижневартовске – там анонсировали появление "Сада 90-летия Югры". Его планируется расположить вблизи реки Обь, в районе архитектурной композиции "Добрый ангел мира".

Были и другие предвосхищающие юбилей мероприятия, но это была, так сказать, прелюдия, а кульминация торжеств состоялась 10 декабря в Ханты-Мансийске. В окружном центре прошла торжественная церемония, в которой приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава автономии Наталья Комарова, по видеоконференцсвязи выступили губернаторы других субъектов округа.

Главное богатство региона – это его жители, именно поэтому в ходе праздничных мероприятий вручалось много различных наград простым югорчанам. Так, Премию "За развитие культуры малочисленных народов Севера" за значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, возрождение и развитие культуры палочисленных народов получила заведующая национальным отделением, преподаватель Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Альбина Станиславец, автор уникальных школьных учебников по мансийскому языку с пятого по девятый класс. А медаль автономного округа "Материнская слава" получили многодетные матери, достойно воспитавшие пятерых детей, – Елена Конева и Додо Титберия из Ханты-Мансийска.

Кроме того, губернатор вручила награды победителям конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик "Премия "Признание". Кроме основных номинаций в этом году введена дополнительная в связи с проведением общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", направленной на борьбу с коронавирусом. Губернатор отметила, что премия – "это благодарность землякам за добро, которое они отдают людям, за проекты, которые доказывают, что сила неравнодушия творит чудеса".

В различных номинациях выиграли проекты "Эра Самотлора", "Общественная инспекция Нижневартовского района" (руководитель проекта – Андрей Спасибин), "Цветок начинается с семечка", "По зову сердца", "Штаб добровольцев Югры по противодействию распространения COVID-19".

Награждение, признание, Ханты-Мансийск(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Награждение, признание, Ханты-Мансийск(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В тот же день полпред и губернатор чествовали победителей первенства "Лучший товар Югры".

"Этот форум показывает, что Югра –регион, где не только добывают энергетические ресурсы, но и развивают все направления экономики. Итоги форума, которые сегодня подводятся, это своего рода баланс всех отраслей экономики, важная история развития автономного округа", - сказал Владимир Якушев.

Наталья Комарова отметила, что в этом году на форуме было обеспечено стопроцентное участие представителей всех муниципальных образований региона.

"Бренд "Сделано в Югре" заслужил добрую репутацию. Он имеет многовековую историю, родословную, и отступать нам точно некуда. Югорская земля всегда обладала уникальным экспортным ресурсом. Много веков назад это была пушнина, сейчас нефть, газ, работы мастеров художественного промысла и высокие технологии", - сказала она.

В конкурсе победили АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский", крестьянско-фермерское хозяйство Пушкарёва, ООО "Югорские традиции", ООО "Охтеурская звероферма", ООО "Сургутмебель", индивидуальный предприниматель Ирина Быкова.

В ходе награждения победителей главе региона и полпреду президента представили торговые площадки, работающие под брендом "Сделано в Югре". В сетевые магазины поставляют свою продукцию 30 предприятий округа. Такая возможность появилась благодаря соглашению о сотрудничестве между фондом развития и гипермаркетом "Лента", которое было заключено в декабре 2019 г. в ходе выставки-форума товаропроизводителей Югры. Сегодня на полках сетевого магазина представлено 32 предприятия, более 400 наименований продукции.

Сделано в Югре(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Сделано в Югре(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Сделано в Югре(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Сделано в Югре(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Сделано в Югре(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Поздравления летели 10 декабря в Ханты-Мансийск со всех концов страны и даже из космоса. Президент Владимир Путин в праздничной телеграмме отметил, что жители Югры "по праву гордятся родным югорским краем, его величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, издревле живущих на этой земле".

"Вы по праву гордитесь своими предшественниками, которые в сложных условиях осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, строили дороги, возводили города и посёлки. Упорным, созидательным трудом укрепляли экономическую мощь страны", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Нынешнее поколение, как добавил глава государства, "стремится внести свой весомый вклад в развитие Югры, и его достижения тоже впечатляют".

"Один из основных нефтегазоносных районов России, Югра, обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. Здесь успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного, духовного наследия", - отметил Путин.

Наталья Комарова, 12-миллиардная тонна нефти(2020)|Фото: www.instagram.com/Наталья Комарова

Очевидно, что на федеральном уровне высоко ценят вклад Югры в благосостояние всей страны, что подтверждают поздравления в адрес региона от первых лиц государства и личное присутствие полпреда.

Но, как уже было сказано, поздравление пришло и из космоса - от члена экипажа МКС Сергея Рыжикова, который провёл детство в столице Самотлора, обучаясь в местной школе.

"Рад приветствовать вас с борта Международной космической станции. Несмотря на то, что параметры орбиты таковы, что трасса полета проходит вдали от территории округа, мне нравится всматриваться в горизонт, особенно если видно выраженное полярное сияние, и понимать, что где-то гораздо севернее Тюмени и Тобольска есть милые сердцу места, с которыми связаны детские и школьные годы. Где живут и трудятся родные, друзья, преподаватели, знакомые и незнакомые люди, многие из которых приехали в этот удивительный край издалека, как думалось, ненадолго. Но, что называется, прикипели душой и к суровой таежной природе, и к необычайно добрым и отзывчивым людям, и к неповторимой атмосфере созидания и освоения необъятных сибирских просторов. От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойкости в преодолении всех трудностей и больше поводов для радости и улыбок", - цитирует Рыжикова портал "Ugra-news.

90-летие Югры(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Можно с уверенностью сказать, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра достойно отпраздновал свой юбилей, и это удалось сделать с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

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Югра отметила 90-летие вручением премии "Признание" и чествованием лучших производств

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Теги: 90-летие Югры. Наталья Комарова, Владимир Якушев, юбилей



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