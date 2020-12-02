На пост руководителя Чебаркуля претендуют исполняющая обязанности главы и депутат

Победителями конкурса на пост главы Чебаркуля стали и. о. главы города Светлана Виноградова и депутат Алексей Исмагилов. Нового руководителя муниципалитета выберут депутаты на заседании городского собрания 8 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

На пост главы города претендовали 12 человек. Один кандидат выбыл по состоянию здоровья.

1 декабря кандидаты прошли тестирование и собеседование. В результате конкурсная комиссия отобрала двух победителей: Светлану Виноградову и Алексея Исмагилова.

"Эти кандидаты будут представлены собранию депутатов. Посредством тайного голосования народные избранники выберут главу Чебаркуля. Ближайшее собрание спланировано на 8 декабря", - отметили в пресс-службе администрации Чебаркуля.