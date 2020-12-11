Рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" и сельхозкооператив "Ермак-Агро" представили Нижневартовск на 90-летии Югры

Нижневартовск принял участие в праздновании 90-летия Югры. От столицы Самотлора в мероприятии участвуют рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Ермак-Агро". Плодотворной работы всем участникам онлайн-выставки пожелал во время своего приветствия исполняющий обязанности главы города Нижневартовска Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Выражаем благодарность организаторам праздничных мероприятий, которые несмотря на непростое для всех нас время смогли подготовить и провести данный форум, - отметил Дмитрий Кощенко. – Сегодня как никогда землякам важно делиться своим положительным опытом и развиваться. Спрос на югорские товары уже давно вышел за пределы нашего округа. Мы, вартовчане, очень гордимся рыбной продукцией наших производителей. Она не только представлена во многих регионах нашей страны, но и поступает на экспорт в разные страны".

В течение двух дней жители округа в ходе онлайн-трансляций смогут познакомиться с местными товарами. Так, 11 декабря состоялась презентация предприятий пищевой промышленности и продукции "Попробуй Югру на вкус". 12 декабря в 11.00 начнётся презентация производств и продукции (лесопромышленный комплекс, домостроение, сувенирная продукция, производство строительных материалов, социальные проекты), новых технологий и инноваций.

В ходе форума товаропроизводителей были представлены торговые площадки, работающие под брендом "Сделано в Югре". Участниками от Нижневартовска выступили рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Ермак-Агро". Нижневартовская художница Ирина Быкова признана победителем конкурса "Лучший товар Югры" в номинации "Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция". Церемония также состоялась в прямом эфире.

Как рассказала Быкова, идея создания собственного бизнеса возникла благодаря проекту "Акварельный Нижневартовск". Следующим этапом стала разработка разнообразной сувенирной продукции. Сейчас автор сосредоточена на новых направлениях бизнеса – дополнительном образовании детей и создании авторских украшений из стекла.