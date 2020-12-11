Рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" и сельхозкооператив "Ермак-Агро" представили Нижневартовск на 90-летии Югры

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Санта-Мария, консервы, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" и сельхозкооператив "Ермак-Агро" представили Нижневартовск на 90-летии Югры

Нижневартовск принял участие в праздновании 90-летия Югры. От столицы Самотлора в мероприятии участвуют рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Ермак-Агро". Плодотворной работы всем участникам онлайн-выставки пожелал во время своего приветствия исполняющий обязанности главы города Нижневартовска Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии.
Читайте также:

"Выражаем благодарность организаторам праздничных мероприятий, которые несмотря на непростое для всех нас время смогли подготовить и провести данный форум, - отметил Дмитрий Кощенко. – Сегодня как никогда землякам важно делиться своим положительным опытом и развиваться. Спрос на югорские товары уже давно вышел за пределы нашего округа. Мы, вартовчане, очень гордимся рыбной продукцией наших производителей. Она не только представлена во многих регионах нашей страны, но и поступает на экспорт в разные страны".

В течение двух дней жители округа в ходе онлайн-трансляций смогут познакомиться с местными товарами. Так, 11 декабря состоялась презентация предприятий пищевой промышленности и продукции "Попробуй Югру на вкус". 12 декабря в 11.00 начнётся презентация производств и продукции (лесопромышленный комплекс, домостроение, сувенирная продукция, производство строительных материалов, социальные проекты), новых технологий и инноваций.

В ходе форума товаропроизводителей были представлены торговые площадки, работающие под брендом "Сделано в Югре". Участниками от Нижневартовска выступили рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Ермак-Агро". Нижневартовская художница Ирина Быкова признана победителем конкурса "Лучший товар Югры" в номинации "Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция". Церемония также состоялась в прямом эфире.

Санта-Мария, консервы, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Как рассказала Быкова, идея создания собственного бизнеса возникла благодаря проекту "Акварельный Нижневартовск". Следующим этапом стала разработка разнообразной сувенирной продукции. Сейчас автор сосредоточена на новых направлениях бизнеса – дополнительном образовании детей и создании авторских украшений из стекла.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" и сельхозкооператив "Ермак-Агро" представили Нижневартовск на 90-летии Югры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: 90-летие Югры, Нижневартовск, рыба. Санта-Мария



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети