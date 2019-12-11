Югре - 89. Ханты-Мансийский автономный округ отметил День рождения праздничным концертом и выставкой

В день празднования 89-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в столице региона открылась выставка-форум "Товары земли югорской", передает корреспондент Накануне.RU.

Выставка работает в центре "Югра-Экспо" - это один из самых масштабных проектов для демонстрации товаров и услуг региона. Свои достижения на демонстрируют более 200 предприятий малого и среднего бизнеса. Продукция многих отмечена знаком "Сделано в Югре".

Посетителям выставки предлагалось приобрести одежду, которая имеет особый югорский колорит, попробовать необычные для большинства россиян лакомства - ядро кедрового ореха в кедровом сиропе, клюкву в белом шоколаде, сосновую шишку в шоколаде, рыбу, колбасы, мед, различные сорта чая, травяных напитков - все, чем богат автономный округ.

Экспозицию посетила губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель губернатора Алексей Забозлаев, руководители профильных департаментов. Глава региона ознакомилась с инновационными разработками в пищевой, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также агропромышленном комплексе, и поучаствовала в мастер-классе по изготовлению шоколада. Наталья Комарова изготовила шоколадную плитку с фирменным рисунком с оленями и ягодной посыпкой.

Выставка будет работать по 12 декабря включительно.

В рамках Дня Югры в Ханты-Мансийске состоялось подписание трехстороннего соглашения между органами государственной власти региона, объединением работодателей автономного округа и союзом "Объединение организаций профсоюзов Югры" на 2020-2022 годы. Подписи в документе поставили губернатор Наталья Комарова, председатель региональной думы Борис Хохряков, председатель объединения работодателей Александр Кобанов и председатель союза "Объединение организаций профсоюзов Югры" Федор Сиваш.

Документ был подготовлен в связи с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок действующего трехстороннего соглашения. Цель документа - обеспечение согласования интересов работников, работодателей и органов государственной власти автономного округа по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, направленных на повышение качества жизни населения.

Новое соглашение сохраняет все основные положения действующего документа по повышению качества жизни населения, увеличению занятости и улучшению условий труда. Новым направлением станет совместная работа по достижению национальных целей развития, в числе которых повышение производительности труда, внедрение инновационных технологий, улучшение здоровья людей, сохранение окружающей среды.

Глава региона Наталья Комарова отметила важность того, что соглашение готовилось сторонами совместно.

"По сути своей, это в высокой степени документ, гармонично регулирующий и вопросы экономики, и вопросы социального сопровождения. У меня, как у стороны, подписавшей это соглашение от имени правительства автономного округа, есть абсолютная уверенность в том, что оно будет реализовано исходя из того, что мы его создавали вместе, и делать будем вместе", - заявила губернатор Югры.

Спикер думы округа Борис Хохряков отметил, что в трехстороннем соглашении прописано более 200 обязательств всех сторон, и отметил, что когда человек понимает, что у него есть работа, прописаны условия получения заработной платы, условия безопасности труда, условия его отдыха – он работает более продуктивно.

Александр Кобанов отметил, что в соглашении работодатели обязуются сохранить социальные гарантии, которые не предусмотрены федеральным законом.

"Я хочу напомнить, что федеральным законом отменены льготы для северян, для молодежи, для лиц, проживших на территории Севера пять лет. Им раньше засчитывался стаж с первого дня работы, а теперь эта федеральная норма отменена. Но благодаря поддержке губернатора эту норму мы сохранили в предыдущем соглашении, и в новом она прописана. Она действует как для бизнеса, так и для бюджетной сферы", - прокомментировал Александр Кобанов соглашение.

Федор Сиваш отметил, что благодаря соглашению появилась возможность вести диалог с органами власти и работодателями по решению текущих вопросов.

Сразу после подписания губернатор приняла участие в торжественной церемонии награждения, посвященной 89-летию со дня образования автономного округа. Участие в торжестве принял вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Он поздравил югорчан с днем рождения региона и подчеркнул, что югорские города меняются в лучшую сторону, а сам автономный округ стремительно развивается.

Также поздравительные телеграммы с днем образования автономного округа поступили от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко, губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Губернатор Наталья Комарова отметила, что этот день особенный для каждого, кто вложил частичку души в свой регион, кто живет на югорской земле. Секрет успеха региона, по мнению губернатора, в том, что заложенные веками традиции бережно сохраняются, приумножаются. В этом же, по мнению Натальи Комаровой, заключается фундамент развития Югры, устойчивая платформа для современников.

Заслуги югорчан были отмечены наградами и благодарственными письмами.

После вручения наград состоялся праздничный концерт.