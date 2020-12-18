18 Декабря 2020
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Флаг СССР (2016) | Фото:img2.goodfon.ru

Мэр Новосибирска предложил сборной России выступать под флагом СССР

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил российской сборной выступать на международных соревнованиях под флагом СССР.

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменом выступать под национальным флагом еще два года. Запрет коснется в том числе Олимпийских игр и Чемпионатов мира. Российская сторона собралась опротестовать решение, но надежд на его пересмотр мало.

Глава Новосибирска решение суда раскритиковал, обвинил в давлении США и их западных союзников.

"Принцип "спорт — вне политики" так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Наряду с экономическими и политическими, вводятся санкции в спорте. Запад пытается не просто разрушить нашу страну, но и лишить нас национальной гордости. Не выйдет!" – написал Локоть на своей странице в Facebook.

Он предложил "ассиметричный ответ": "Использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне".

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Мэр Новосибирска предложил сборной России выступать под флагом СССР

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Теги: анатолий локоть, сборная россии, флаг ссср



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