18 Декабря 2020
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рамзан кадыров (2012) | Фото:

Кадыров прокомментировал вопросы журналистки из Чечни на пресс-конференции Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал вопросы, которые накануне на пресс-конференции Путина президенту задавала журналистка ГТРК "Вайнах" (Грозный). Высказывания корреспондентки звучали так, будто она ожидает комплиментарных ответов от главы государства, что потом достаточно широко обсуждалось в Telegram и соцсетях.

Для начала девушка спросила, как Путин оценивает западные санкции, которые в отношении Кадырова и его семьи вводятся в последнее время. Глава Чечни намекает, что вопросы девушки не были с ним согласованы.  

"Я действительно очень хладнокровно отношусь к западным санкциям. Тема мне эта интересна в другой плоскости, а именно: исходя из каких КРИТЕРИЕВ в список включены благотворительная и спортивные организации, моя супруга и дети? Никто из перечисленных, ни представители гуманитарного фонда и спортклубов никогда даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней.

Именно в этом ключе, как выяснилось, интересовалась мнением Президента России Владимира Путина и корреспондент из ЧР Мадина Мусаева. Мы знаем, что в эти санкционные списки попадал и ряд других губернаторов, но вот такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, еще не было. В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека (за то, что близок к окружению Кадырова), детей,  компаний и даже лошадей", - пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

Пресс-конференция Владимира Путина(2020)|Фото: youtube.com/RT

Путин, напомним, на вопрос журналистки ответил, что "не только в адрес Кадырова придумывают санкции и истории, в целом в отношении России придумывают".

Тогда журналистка спросила про роль персонально Кадырова в укреплении связей России с арабским миром. "Хотя вопрос про мою роль в процессе укрепления отношений между нашей страной и арабским Востоком не был согласован корреспондентом в своей редакции, но раз он прозвучал, выскажу и свое мнение. Я никогда не считал, что у меня в этом направлении есть большие заслуги.  Но даже в тех случаях, когда нужно какое-то содействие в решении тех или иных международных вопросов, мы всегда тесно сотрудничаем и советуемся с МИД России", - заметил Кадыров.

Путину, судя по всему, вопрос был несколько неприятен, потому что именно он напомнил журналистке гостелерадиокомпании Чечни, что внешней политикой в России заведует Министерство иностранных дел, а укрепляют связи с иностранцами и главы других регионов.

Кадыров, впрочем, не преминул напомнить про наличие "личных связей": "Если бывает необходимость, использую свои личные дружеские связи и предлагаю помощь в разрешении проблемных ситуаций. Так было и в случае с возвращением наших соотечественников из Сирии, граждан Беларуси из Ливии, членов экипажа танкера "Механик Чеботарев", журналистов LifeNews из Украины или когда в ОАЭ застряли около 2 тысяч российских граждан во время пандемии. Вот в таких случаях, бывает, что нужно использовать имеющиеся личные связи, чтобы ускорить или упростить процесс. Ну а так МИД РФ и без нас отлично справляется со своими обязанностями".

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Кадыров прокомментировал вопросы журналистки из Чечни на пресс-конференции Путина

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Теги: рамзан кадыров, пресс-конференция путина, чечня, журналистка



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