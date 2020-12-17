"Некоторые мои соратники обижаются, что в отношении них не вводят санкции" - Путин

На пресс-конференции Путина журналистка из ГТРК "Вайнах" (Грозный) заявила, что "жители Чечню любят Путина и ждут в Грозном". Она много благодарила президента за "процветание Чечни", а потом сказала: "Чечня сейчас развитая и безопасная республика. Мы сталкиваемся с абсурдными выпадами в отношении Кадырова и его семьи со стороны США, вводятся западные санкции в адрес команды Кадырова. Почему так происходит?".

Путин ответил: "Не только в адрес Кадырова придумывают санкции и истории. В целом в отношении России придумывают. Рамзан Ахмадович защищает интересы не только Чечни, но и всей страны. Поэтому он одна из целей для наших оппонентов из-за рубежа. В этом нет ничего необычного. И Рамзан Ахматович относится к этому философски. Некоторые мои соратники даже обижаются, если против них нет никаких санкций. Говорят, что это унизительно, заставляет задуматься, что же мы такого сделали, что против нас не вводят санкции. Россия – самодостаточная страна, чеченский народ – тоже".

Он добавил в ответ на вопрос о вкладе Кадырова в развитие связей России с арабским миром: "Кадыров играет в этом такую же роль, как и другие руководители регионов. А вообще внешней политикой руководит Министерство иностранных дел. Что касается исламского, арабского мира – у нас традиционные связи с ними. Эти отношения традиционны и для России, и для Советского Союза они были характерны, и есть тенденция к расширению таких отношений. Мы этим очень дорожим".