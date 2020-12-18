СМИ: оппозиционные депутаты требуют возбудить дело об отравлении Навального

Семь депутатов гордумы Томска потребовали от Следственного комитета России завести уголовное дело об отравлении политика Алексея Навального сотрудниками спецподразделения ФСБ.

Как считают народные избранники, расследование облегчает то обстоятельство, что президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции "подтвердил факт следования чекистов" за политиком.

Также подобные обращения направили в СКР депутаты Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии. В настоящее время готовятся запросы в Московской и Новосибирской гордумах.

По мнению депутатов, данных достаточно, чтобы возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь общественного деятеля и о производстве запрещенного в РФ химического оружия.

По словам экспертов, не смотря на то, что ответа на обращения депутатов не будет, это "хоть какая-то реакция внутри политической системы", пишет "Коммерсант".

17 декабря президент Владимир Путин заявил, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России.

Говоря о его последнем расследовании, касающемся сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к его отравлению, Пути заявил, что это не расследование, а "легализация материалов спецслужб США".

Тем временем, Германия сомневается, что Россия пойдет навстречу в расследовании отравления политика Алексея Навального, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, последние недели и месяцы в связи с делом Навального мы видели много "дымовых завес", создаваемых из Москвы.