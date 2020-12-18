Навальный рассказал о допросе в немецкой прокуратуре

Российский политик Алексей Навальный рассказал, какие вопросы ему задавала немецкая прокуратура.

Допрос проводился по запросу российских властей. "Это выглядит странно, потому что допросить человека можно в рамках уголовного дела, но его не существует. Поэтому немцы долго не могли понять, что происходит", — сказал оппозиционер.

По его словам, в прокуратуре Германии ему задавали "довольно стандартные" вопросы, которые были адресованы российской прокуратурой. Так, его спросили, где он живет, что он ел в Томске и кто решал, когда он куда-то поедет, пишет "Коммерсант".

17 декабря президент Владимир Путин заявил, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России.

Говоря о его последнем расследовании, касающемся сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к его отравлению, Пути заявил, что это не расследование, а "легализация материалов спецслужб США".