Россия оказалась на втором месте в рейтинге перспективных экономик Bloomberg

Россия попала на второе место в рейтинге стран с развивающимся рынком с хорошими экономическими перспективами в следующем году.

Список составило агентство Bloomberg. На первом месте - Таиланд. Тройку замкнула Южная Корея. Далее идут Тайвань и Малайзия.

Агентство оценило перспективы стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, уровень бедности в России по итогам уходящего года может вырасти с 12,3% в 2019 году до 14,2%.

Как сообщает Всемирный банк, это может произойти при условии падения ВВП на 4%. При этом меры властей на фоне эпидемии коронавируса могут снизить долю населения за чертой официально установленного уровня бедности до 11,6%.