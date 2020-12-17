Всемирный банк: уровень бедности в России может вырасти до 14,2%

Уровень бедности в России по итогам уходящего года может вырасти с 12,3% в 2019 году до 14,2%.

Как сообщает Всемирный банк, это может произойти при условии падения ВВП на 4%. При этом меры властей на фоне эпидемии коронавируса могут снизить долю населения за чертой официально установленного уровня бедности до 11,6%.

Тем временем, банк улучшил прогноз падения ВВП России в текущем году до 4% с 5%. Этому способствовал более высокий, чем прогнозировалось ранее, уровень экономической активности в третьем квартале этого года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, сокращение ВВП России по итогам текущего года будет ближе к 4% с учетом данных за третий квартал и октябрь.

Как сообщили Накануне.RU в Центробанке, экономика страны начнет восстанавливаться в первом квартале 2021 года. По данным регулятора, в октябре выпуск продукции в базовых отраслях экономики продолжил снижаться в годовом выражении.