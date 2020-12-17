17 Декабря 2020
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Политика В России За рубежом
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин рассказал, кто помог освободить Максима Шугалея из плена

Президент РФ Владимир Путин считает, что возвращение социолога Максима Шугалея стало возможным благодаря сотрудничеству с арабскими странами.

владимир путин(2020)|Фото: https://cdnimg.rg.ru/img/content/171/27/66/putin2111_d_850.jpg

Так, во время 16-й большой пресс-конференции журналист Федерального агентства новостей (ФАН) Евгения Авраменко выразила благодарность президенту РФ за помощь в освобождении социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которые более полутора лет находились в ливийском плену.

Как заметил Владимир Путин, прибытие россиян на родину произошло благодаря сотрудничеству с арабскими странами.

"Это возвращает меня к вопросу о сотрудничестве с арабским миром. Мы сделали это, в том числе и прежде всего, благодаря сотрудничеству с друзьями в арабских странах, которые оказали нам содействие", – подчеркнул президент.

На протяжении всего времени пребывания социологов в плену в России, проводились множество акций под лозунгом «Русские не сдаются!», а также было снято два фильма, рассказывающие о пребывании Шугалея и Суэйфана в тюрьме.

Стоит заметить, что 16 декабря социолог Максим Шугалей после освобождения из ливийского плена прибыл в Республику Коми, где принял участие в заседании комитета Государственного совета по социальной политике. На заседании комитета ученый получил временное удостоверение депутата Госсовета, но отказался от него в связи с недавно перенесенным инсультом.

Кроме того, как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», Шугалей и Сауэйфман получили по 18 млн рублей от бизнесмена Евгения Пригожина –предприниматель таким образом решил поддержать ученого и переводчика.

«Евгений Викторович принял решение помочь Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану и оказать материальную поддержку в размере 18 миллионов рублей каждому (по 1 миллиону рублей за каждый месяц, проведенный в плену). Русские своих не бросают!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию в 2019 году для проведения социологического исследования, где их похитили боевики в мае 2019 года и в течение 18 месяцев удерживали в плену. Совсем недавно, 10 декабря 2020 года, социологов освободили, и они вернулись в Россию.

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Путин рассказал, кто помог освободить Максима Шугалея из плена

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Теги: владимр путин, максим шугалей, евгений пригожин, конкорд, ливия



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