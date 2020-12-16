16 Декабря 2020
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максим шугалей, коми, общественная приемная (2020) | Фото: komiinform.ru

Шугалей продолжит трудиться на благо населения Коми в общественной приемной

Российский социолог Максим Шугалей будет работать в общественной приемной в Коми. Он намерен решать проблемы жителей республики, несмотря на лечение.

Освобожденный из ливийской тюрьмы россиянин сообщил, что пройдет медицинское обследование в течение нескольких месяцев. Депутатский мандат Шугалей передаст главе ОНФ Коми Елене Ивановой, которая хорошо знакома с нуждами региона. Шугалей намерен трудиться на благо местных жителей совместно с Ивановой.

После возвращения в Россию из Ливии Шугалей сразу же начал интересоваться жизнью граждан. Социолог пообщался с Ивановой по поводу текущих дел в Коми. Также 16 декабря в 16:00 часов состоится пресс-подход Шугалея. Вопросы можно отправить главе ФЗНЦ Малькевичу в Telegram (@Mccevich).

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Шугалей продолжит трудиться на благо населения Коми в общественной приемной

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Теги: максим шугалей, коми, общественная приемная, ливийская тюрьма, малькевич



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