17 Декабря 2020
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Общество Курганская область
Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

Самоизоляция для пожилых курганцев продлена до 28 января

В Курганской области до 28 января продлен режим обязательной самоизоляции для жителей 65+, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона. Решение принято местным оперштабом по противодействию COVID-19, исходя из анализа заболеваемости.

Выходить из дома разрешено только в случаях обращения за медпомощью, посещения работы, судов, прокуратуры, а также правоохранительных и органов административной юрисдикции. Помимо этого разрешено выгуливать домашних животных и выходить в магазин за какой-либо услугой.

"Продолжает действовать исключение: режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам органов власти, организаций, индивидуальных предпринимателей, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и к работникам здравоохранения", - подчеркнули в пресс-службе.

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Самоизоляция для пожилых курганцев продлена до 28 января

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Теги: самоизоляция, пенсионеры



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