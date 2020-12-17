Самоизоляция для пожилых курганцев продлена до 28 января

В Курганской области до 28 января продлен режим обязательной самоизоляции для жителей 65+, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона. Решение принято местным оперштабом по противодействию COVID-19, исходя из анализа заболеваемости.

Выходить из дома разрешено только в случаях обращения за медпомощью, посещения работы, судов, прокуратуры, а также правоохранительных и органов административной юрисдикции. Помимо этого разрешено выгуливать домашних животных и выходить в магазин за какой-либо услугой.

"Продолжает действовать исключение: режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам органов власти, организаций, индивидуальных предпринимателей, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и к работникам здравоохранения", - подчеркнули в пресс-службе.