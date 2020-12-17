Следователи начали новую проверку по факту гибели рабочего завода ФОРЭС

В истории гибели в асбестовской больнице рабочего предприятия ФОРЭС Сергея Архипова появился новый поворот. Как стало известно, ранее в августе мужчина стал жертвой взрыва на рабочем месте и получил 70 % ожогов тела. Так следователи проведут новую проверку по факту инцидента, проверив данные служебной проверки Ростехнадзора. Как передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на пресс – службу свердловского Следственного комитета результаты станут известны не ранее января.

"Ранее возбуждённое по ч.2 ст.143 ук рф (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) уголовное дело ещё расследуется. Пока по факту расследуется. Проведена судебно-медицинская экспертиза, назначен ряд технических экспертиз, после чего уже ситуации будет дана правовая оценка (не раньше января-февраля 2021 года)", - заключили в ведомстве.