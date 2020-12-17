17 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР
Партия социалистов Республики Молдова, ПСРМ (2019) | Фото: www.ipn.md

Парламент Молдовы вернул русский язык, российские новости и снизил пенсионный возраст

Молдавский парламент принял во втором чтении законопроект, согласно которому русский язык снова можно будет использовать в общении с государственными органами. Русскому языку возвращается статус языка межнационального общения.
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То есть граждане смогут снова обращаться в органы власти на русском языке, а те должны будут предоставлять перевод документов на русском и отвечать на русском языке.

Также парламент принял решение отменить запрет на ретрансляцию российских новостей.

Еще одним значимым решением стало решение снизить пенсионный возраст: для женщин - с 63 до 57 лет, мужчин - с 63 до 62 лет. Отмечается, что в республике очень низкая продолжительность жизни на пенсии.

Действующий президент Игорь Додон пообещал подписать закон на следующей неделе. Он отметил, что всегда был против повышения пенсионного возраста, которое под давлением МВФ произошло до него. И это будет последний документ, который он подпишет на посту президента.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал по этому поводу, что "если страна практически без природных ресурсов может отказаться от людоедской "реформы", что мешает это сделать РФ - богатейшей стране мира?"

Ранее парламент забрал у президента контроль над спецслужбой, ограничив таким образом будущие полномочия следующего президента - прозападной Майи Санду.

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Парламент Молдовы вернул русский язык, российские новости и снизил пенсионный возраст

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Теги: Молдова, русский язык, пенсионный возраст



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