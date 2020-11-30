30 Ноября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков предупредил о последствиях изменения статус-кво в Приднестровье

Изменение статус-кво может привести к серьезной дестабилизации в Приднестровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние заявления избранного президента Молдавии Майи Санду.

Представитель Кремля добавил, что Россия рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и на отсутствие "каких-либо резких движений в этом плане", передает РИА Новости.

В МИД России ранее отреагировали на слова Санду о том, что она планирует добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

Сегодня Санду вновь заявила о необходимости вывода миротворцев из региона. По ее словам, она намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории.

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Песков предупредил о последствиях изменения статус-кво в Приднестровье

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Теги: приднестровье, дмитрий песков, миротворцы



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