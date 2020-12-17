17 Декабря 2020
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Общество В России Москва
сми журналисты фотографы пресса (2017) | Фото: Накануне.ru

Журналисты и водители: в Москве расширили список групп риска, которые могут привиться от коронавируса

В Москве расширяется список групп риска по коронавирусу, люди из которых могут записаться на вакцинацию от коронавируса.
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С понедельника, 21 декабря, сделать прививку "Спутником V" смогут сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Напомним, накануне, выступая в Госдуме, он заявил, что массовая вакцинация всех категорий граждан – вопрос пары недель.

Ранее в столице уже в дополнение к медикам, учителям и социальным работникам начали прививать работников МФЦ, культуры, а также работников сферы торговли и услуг.

В других регионах России вакцинация идет пока не такими быстрыми темпами, больше Москвы вакцины не получает никто. Москва остается регионом с самым высоким ежедневно выявляемым количеством заболевших, впрочем, постепенно доля города в общей картине начинает снижаться.

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Журналисты и водители: в Москве расширили список групп риска, которые могут привиться от коронавируса

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Теги: коронавирус, вакцинация, спутник V, москва, журналисты



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