Журналисты и водители: в Москве расширили список групп риска, которые могут привиться от коронавируса

В Москве расширяется список групп риска по коронавирусу, люди из которых могут записаться на вакцинацию от коронавируса.

С понедельника, 21 декабря, сделать прививку "Спутником V" смогут сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Напомним, накануне, выступая в Госдуме, он заявил, что массовая вакцинация всех категорий граждан – вопрос пары недель.

Ранее в столице уже в дополнение к медикам, учителям и социальным работникам начали прививать работников МФЦ, культуры, а также работников сферы торговли и услуг.

В других регионах России вакцинация идет пока не такими быстрыми темпами, больше Москвы вакцины не получает никто. Москва остается регионом с самым высоким ежедневно выявляемым количеством заболевших, впрочем, постепенно доля города в общей картине начинает снижаться.